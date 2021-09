Le frontiere dei Casinò Online: le Criptovalute

Il settore dell’intrattenimento online ha registrato picchi vertiginosi negli ultimi cinque anni, tanto da aver aumentato le prestazioni e il numero di piattaforme in grado di offrire servizi di svago.

Nella società odierna, l’intrattenimento ha un ruolo essenziale in quanto consente di staccare la spina dallo stress quotidiano. L’ambito del divertimento include numerose attività che vanno dallo streaming di film e serie tv fino alle attività di gioco. Il mondo del web ha decisamente ampliato le possibilità di ricreazione, che sono state colte con grande favore dagli utenti della rete.

In particolare, le attività d’azzardo online stanno conoscendo un periodo florido per richiesta ed interesse da parte del vasto pubblico che, com’è ben noto, è in grado di determinare le tendenze del web. Il potere degli utenti è proprio quello di stabilire le mode e le tendenze, nella vita reale come in rete. Una delle tendenze registrate negli ultimi anni, riguarda le criptovalute, ovvero monete digitali.

I casinò online

Quasi certamente, i casinò online non rientrano in ciò che “va di moda” perché il fenomeno dell’azzardo è sempre stato presente e concreto sin dall’alba dei tempi. Qualcosa però è sicuramente cambiato: si tratta dell’approccio più libero, più sicuro e privo di ogni pregiudizio nell’ambito del gioco. Ancora oggi, sentiamo troppo spesso che l’intrattenimento offerto dai casinò, e dal gioco d’azzardo in generale, è pericoloso e inaffidabile. Smentire la possibilità di diventare ludopatici, o rinnegare i pericoli dell’azzardo sarebbe poco corretto ed insensato, ma in questa sede vogliamo sottolineare che il gioco è cambiato ed è, senza alcun dubbio, più sicuro.

Nel corso degli anni, le attività dei casinò sono diventate lecite e, attualmente, godono di regolamenti che salvaguardano i giocatori. L’ampia diffusione dei casino non aams e di quelli AAMS, ovvero di tutti quei casinò con licenza italiana (AAMS) e/o licenza internazionale (non aams), ha fatto sì che un pubblico più vasto fosse messo a conoscenza delle modalità di gioco e della serietà dei casinò che si impegnano nella tutela dei propri clienti.

Una questione di sicurezza: modalità di pagamento

Non si può parlare di navigazione in internet e casinò online senza includere la questione della sicurezza. Quando si ha a che fare con i dati sensibili degli utenti, i casinò online mettono in campo le migliori tecnologie e protocolli affinché i clienti siano perfettamente tutelati. Il discorso sulla sicurezza diventa maggiormente interessante nell’ambito dei pagamenti online e, soprattutto quando i pagamenti sono effettuati tramite criptovalute. Nonostante la realtà delle monete virtuali o digitali sia presente già da qualche anno, ci sono ancora molti dubbi ed incertezze che aleggiano intorno.

La maggior parte dei casino online, specialmente quelli non aams, ha incluso tra i le opzioni di pagamento accettate le criptovalute come BitCoin e LiteCoin. Queste valute rappresentano il massimo livello di sicurezza per le transazioni online grazie al sistema di blockchain. Il sistema di sicurezza blockchain non consente la modifica delle transazioni, perciò risultano impossibili tutti i tentativi di manipolazione fraudolenta. Un ulteriore punto in favore è dato dal fatto che tutti i movimenti finanziari sono immediati e quindi privi dei lunghi tempi di elaborazione dovuti agli intermediari. Tra i tanti vantaggi delle valute digitali, oltre alla compatibilità con i casinò, c’è la possibilità di mantenere un alto livello di privacy: tutte le transazioni effettuate, infatti, restano anonime.

Con tutti questi pregi, però, si penserebbe erroneamente che le criptovalute sono un sistema infallibile ed impeccabile, purtroppo non è così. Il raggio di utilizzo di questi sistemi è ancora troppo limitato e non sempre compatibile con le valute ufficiali. Ciò vuol dire che il valore della criptovaluta non è sempre convertibile in una moneta concreta e questo costituisce ancora un grande ostacolo da superare. Nonostante tutto, le criptovalute si stanno facendo conoscere e tantissimi utenti già apprezzano questa modalità di pagamento che garantisce loro sicurezza ed affidabilità. I casinò online, d’altronde hanno la loro importanza nella diffusione di questi sistemi con cui collaborano senza problemi.

In definitiva, non ci sono dubbi sul perché i casinò online accettino le criptovalute come opzione di pagamento, ed è sicuramente indubbio il grande vantaggio che queste valute possono dare ai giocatori online. L’impiego delle criptovalute è da considerarsi come il segnale di una rivoluzione tecnologica che non si limita a digitalizzare il mondo, ma tende a digitalizzare il modo in cui viviamo e con cui interagiamo. (nota stampa).