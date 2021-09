Lutto cittadino per i funerali di Paolo Caprio “ucciso per futili motivi”

Bari, 06/09/2021 – (norbaonline) Bitonto è sgomenta per l’uccisione di Paolo Caprio, il 40enne morto per un litigio ad una stazione di servizio, colpito con tre pugni da un 20enne che si è poi costituito. Il sindaco Michele Abbaticchio ha proclamato lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno i funerali.

Bisognerà attendere l’autopsia che sarà effettuata al Policlinico di Bari. Si dovrà accertare qual è stata la causa della morte di Caprio. Intanto Fabio Giampalmo, 20 anni non ancora compiuti, è stato sottoposto a fermo e portato in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Nelle prossime ore comparirà davanti al gip per la convalida del fermo. (norbaonline)