Metta avvia campagna elettorale: “Vinciamo noi”

Statoquotidiano.it, Cerignola 6 agosto 2021. “Vinciamo noi, non per i posti che vi offriamo, ma perché siamo nel vostro cuore, perché abbiamo fatto per quattro anni. Perché insieme siamo ancora più forti. E perché abbiamo ancora tanto da fare”.

Franco Metta, ancora una volta candidato a sindaco, alle prossime comunali di Cerignola, nel comizio di avvio della campagna elettorale ieri sera. Il comizio del suo ritorno alla politica nella sua città, dopo essere stato sospeso nel 2019, per presunte infiltrazioni mafiose, con la sua amministrazione eletta il 14 giugno 2015.

Stando alle notizie circolate, Metta è stato dichiarato incandidabile dalla Corte d’appello di Bari ai sensi dell’articolo 143 comma 11 del Testo Unico sugli Enti Locali. Disposizione nella quale si prevede che, se il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, gli amministratori locali «responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento» non possono ricandidarsi, per i due turni successivi.

L’incandidabilità, per l’articolo 143, tuttavia, ha effetto soltanto dopo che è stata dichiarata dal giudice «con provvedimento definitivo». Ciò significa che, visti i tempi processuali, la decisione della Cassazione non arriverà prima delle nuove elezioni. L’avvocato Metta, dunque, alle prossime elezioni ci sarà: si vota in autunno e l’ex sindaco ha tutto il tempo di impugnare in Cassazione la pronuncia della Corte d’appello.

“Dove eravamo rimasti?” Ha esordito così ad inizio serata davanti ad una platea numerosa di persone lì ad ascoltarlo. Il suo discorso, una carrellata orgogliosa di azioni, iniziative, opere pubbliche realizzate nell’arco del periodo in cui aveva già governato Cerignola, prima che, nel 2019, la sua Amministrazione, lui compreso, venisse appunto sospesa su provvedimento dell’allora governo di Roma. “Eravamo rimasti ad una Cerignola abbandonata da vent’anni che aveva ripreso il suo cammino, si era rialzata, era diventata più bella, più efficiente, più ordinata. La villa comunale era in uno stato di abbandono e noi la facemmo come la reggia di Caserta. Il liceo classico Zingarelli era abbandonato da 25-30 anni, ora ci stanno lavorando con il finanziamento che noi ci siamo procurati per trasformarlo in una biblioteca. Il palazzo di Città ci cadeva in testa, adesso abbiamo il fotovoltaico sul tetto del nostro comune. La scuola Marconi, la scuola Aldo Moro, le abbiamo fatte nuove. Questo nell’arco di quattro anni durante i quali hanno fatto di tutto per fermarmi, per ostacolarmi, per bloccare la mia Amministrazione”.

E poi, ancora, ha continuato l’avvocato Metta: “Abbiamo fatto il palazzetto dello sport e ai cerignolani non è costato niente. Avete mai sentito parlare di asili nido a Cerignola? Li abbiamo fatti noi, quello dedicato a Baldina di Vittorio e quello dedicato a Rossella Rinaldi. Il Centro Antiviolenza, le campagne contro la droga, la musica lirica in piazza, le abbiamo fatte noi e le abbiamo fatte avendo a cuore questa città. In quattro anni a Cerignola sono arrivati 100 milioni di euro. Non chiacchiere, ma soldi. Che questi in due anni non sono stati capaci di spendere”. Le sue parole, poi, sui candidati a sindaco con cui si andrà a confrontare nel corso della campagna elettorale appena avviata. E ne ha per tutti.

“La famiglia Tatarella voterà per Giannatempo, ma ho fatto più io per ricordare Giuseppe Tatarella che i suoi presunti amici che si candidano con Giannatempo. Oggi so che sua altezza il principe di Savoia Bonito è andato in visita al rifugio per cani, ma, cumpa’, quel rifugio lo abbiamo fatto noi, se no dove dovevi andare”.

Passa poi alle ragioni, alle sue ragioni per cui sarebbe stata sospesa la sua amministrazione. “Perché ci hanno fermati? Perché tutto questo che andava bene per i cittadini di Cerignola, non andava bene per un gruppo di potere che si era creato, non solo tra esponenti della politica locale che volevano rimanere al potere, loro, per sempre, ma con la complicità di alcune autorità istituzionali”.

E si difende il sindaco sospeso: “In 50 anni di toga non ho avuto un vizio nella mia condotta professionale. L’amore che porto per questa città valeva, vale, varrà ogni sacrificio ed ogni impegno. Contro di me non hanno trovato nulla. Mi volevano eliminare, non ci sono riusciti. Dovevo essere io il reietto, la persona da arrestare perché, cari amici, quando non si riesce ad arrestare una persona, c’è sempre il sistema dell’infiltrazione mafiosa”.

Ma, ha evidenziato fiero Metta, lui è rimasto in piedi. “A destra si sono spaccati, si sono divisi a metà, si stanno uccidendo tra di loro. A sinistra, peggio che andar di notte, spaccati come una mela. Guardate questo palco, ci stanno tutti quelli che hanno condiviso con me quattro anni di amministrazione e ci sono amici nuovi che aggiungono, non tolgono, che uniscono, non dividono. Noi non ci siamo agitati”.

E arriva dunque il momento delle promesse ai suoi cittadini, a chi vorrà votarlo. “Questi vogliono combattere la criminalità a parole, noi combatteremo e abbiamo combattuto la criminalità con i nostri servizi sociali, con il welfare di comunità e su quella strada dobbiamo continuare. I soldi agli oratori li abbiamo dati noi. Cerignola avrà una piscina comunale. Io non ho dove andare. Io non devo fare il parlamentare, non devo fare il senatore, non devo fare il consigliere regionale. Io devo fare per la mia città”.

A cura di Daniela Iannuzzi, 6 settembre 2021