STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 06 settembre 2021. Il gip Antonio Sicuranza ha rinviato al 16 settembre l’incidente probatorio per Leonardo Iaccarino, “grande accusatore” dell’ex sindaco Franco Landella previsto stamattina nell’aula di Corte d’Assise Sono 14 gli indagati chiamati a rispondere nell’interrogatorio nell’ ambito delle indagini che hanno portato agli arresti il sindaco, due consiglieri comunali e di un imprenditore.

L’avvocato di Landella Michele Curtotti spiega: “Abbiamo posto delle eccezioni al giudice, secondo noi sono inutilizzabili le intercettazioni con il trojan, allora, quando sono partite, non si poteva farlo almeno con quella modalità”. Era saltata l’udienza probatoria anche l’8 luglio per un “difetto di notifica” a una delle parti. A proposito della relazione finale sul Comune di Foggia, diffusa nelle scorse ore, Curtotti precisa: “Non sono io a dover intervenire su queste questioni, per noi dal punto di vista del processo non cambia nulla”.