Roma. I capperi sulle mura aureliane

Il 1° luglio 2021, insieme a mia moglie, a mio figlio e ad altri familiari siamo stati a Roma, per partecipare il giorno successivo, al matrimonio di mia figlia Federica con Mirko Fattore (un ragazzo di Roma), tenuto con rito civile nella ex chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo (VI sec.) una location molto bella e utilizzata da anni per la celebrazione di matrimoni civili, sotto il nome di “Complesso Vignola Mattei”.

Nei giorni, seguenti alle nozze, insieme agli sposi, abbiamo fatto il giro turistico per Roma. E’ inutile ricordare e parlare delle bellezze archeologiche mozzafiato, delle splendide Chiese e dei musei Capitolini e Vaticani della decantata città Eterna, che resta sempre la più bella del Mondo. Voglio evidenziare, però, una cosa che mi ha particolarmente colpito in negativo, la presenza in molte strade di Roma della sporcizia accatastata presso i cassonetti porta rifiuti.

Una cosa squallida e indecente, che Roma capitale dovrebbe assolutamente evitare di avere. Una cosa interessante che ho notato facendo il giro per la Città, le piante di capperi che crescono rigogliose sulle antiche mura Aureliane.

Le ho fotografate e filmate e, chiedendo notizie in merito a queste bellissime piante spontanee e invasive (che crescono in ogni dove, in particolare nel Meridione), mi riferivano, che molte persone, da alcuni anni con l’ausilio di lunghe scale li raccolgono nei mesi di giugno-luglio, per utilizzarli nella cucina romana. La varietà di pianta di cappero che cresce sulle Mura Aureliane è la “Capparis inermis” ed è la stessa specie, che fotografai anni fa anche sulle mura dell’antica abbazia di Pulsano (Gargano) e in altri siti archeologici dell’area sipontina e garganica. Va ricordato che la “Capparis inermis” non è spinosa ed è meno rustica della “Capparis Spinosa”. Quest’ultima, che attecchisce come la “Inermis” in ogni dove, cresce rigogliosa, in particolare nel territorio di Mattinata. Per avere altre notizie dettagliate in merito alle specie di piante di cappero del territorio garganico e sipontino, cercare online:”Le piante di cappero dell’agro sipontino e del Gargano –Stato Quotidiano.it – Franco Rinaldi.

**Le mura Aureliane furono fatte costruire dall’Imperatore Aurelio per difendere Roma, capitale dell’Impero, dai barbari. Costruite oltre 1700 anni fa, nell’antichità percorrevano per quasi 19 km, mentre oggi hanno un percorso di circa 12,5 Km. Rappresentano tra le cinte murarie più lunghe e antiche e, meglio conservate nel mondo.

A cura di Franco Rinaldi, 06 settembre 2021