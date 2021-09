Spina Diana non chiude la lista prima del traguardo, Nobiletti con una lista “civetta”

STATOQUOTIDIANO.IT, Vieste 06 settembre 2021. A Vieste il sindaco Nobiletti avrà come avversario Gianluca Citoli della lista “Civica Vieste”, Lorenzo Spina Diana, che si era candidato con “Vieste libera”, non ce l’ha fatta a chiudere con la presentazione dei nomi, pochi minuti prima di mezzogiorno del 4 settembre:

“Uno dei candidati in lista si è ritirato, non ce l’aspettavamo- dice Paolo Prudente, ex presidente del consiglio che era candidato con Spina Diana- La cosa che mi meraviglia è che fra i componenti di questa lista di 12, presentata all’ultimo momento, nessuno sia di Vieste”.

Avendo un rivale nella competizione, Nobiletti non dovrà superare il 50% per vincere, come prevede la legge, la civica di nuovo conio ha come simbolo una civetta.

Commentando l’esito delle operazioni, sulla pagina facebook di ‘Vieste Libera’, scrive Spina Diana: “Chi mi conosce, sa quello che ho dato e per cosa l’ho fatto. Altri erano pronti a fare altrettanto. Altri, emotivamente turbati dalle conseguenze di un clamoroso fallimento, hanno tentennato, fino all’ultimo. Ognuno avrà avuto le sue valide ragioni, ne sono convinto. Posso solo ringraziarli tutti per aver dato se stessi, chi in un modo chi in un altro, nel tentativo disperato di offrire a tanti cittadini la possibilità di fare una scelta democratica, di poter essere difesi e rappresentati”.