Vasco Rossi nella BAT: videoclip sulla Barletta-Spinazzola (FOTO)

Barletta (BAT), 06/09/2021 – (pugliareporter) La linea ferroviaria Barletta-Spinazzola più che mai al centro dell'attualità come punto di riferimento del territorio ed oltre. Questa storica tratta di collegamento fra l'Adriatico e le Murge, realizzata fra il 1892 ed il 1895 come cerniera di collegamento dell'interno verso le più grandi vie e strade ferrate di comunicazione, protegge e restituisce all'occhio più attento scorci quanto più suggestivi se ad osservarli sono tutti coloro i quali ne vanno alla riscoperta. Proprio di queste ultime ore, lo scoop sulle riprese del nuovo video di Vasco Rossi dove il "comandante" è rimasto letteralmente affascinato da quella grandissima opera d'arte ingegneristica meglio conosciuta come il ponte a ben ventuno archivi nei pressi di Spinazzola, e che costituirà lo scenario sul quale si affacceranno gli spettatori delle riprese ultimate da pochissimo anticipate dal noto cantante via social dal proprio profilo Instagram ad elevata visibilità in rete: