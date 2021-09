Vieste supera i 2mln di presenze e mancano ancora i dati di settembre

Vieste (Foggia), 06/09/2021 – (garganotv) Con la rilevazione di ieri, domenica 5 settembre 2021, Vieste ha raggiunto i due milioni di presenze turistiche, superando anche il primato del 2019.

Va detto, inoltre, che mancano tuttora le comunicazioni di diverse strutture ricettive. E c’è da considerare ancora l’intero mese di settembre che, stando alle prenotazioni, farà registrare numeri molto importanti. Prenotazioni sono confermate anche per la prima decade di ottobre. Vieste (da sola), dunque, si conferma ancora una volta la méta turistica balneare più frequentata di Puglia e tra le prime d’Italia.

La bellezza del territorio, la grande promozione effettuata, la qualità delle strutture ricettive, l’accoglienza e la disponibilità dei cittadini, la buona gastronomia, i prezzi adeguati, la generale organizzazione della città: sono questi, certamente, gli elementi che hanno consentito l’exploit di quest’anno con l’evidente ripresa dell’economia cittadina, dopo la pandemia. A questo proposito va evidenziato che il “Pil” (Prodotto Interno Lordo) determinato da Vieste contribuisce in maniera considerevole al benessere della Puglia. E per questo dovrebbe essere maggiormente tutelata e considerata dagli organi istituzionali regionali e nazionali, dotando la città e il suo territorio di tutte quelle infrastrutture tuttora mancanti per una vita più serena dei suoi abitanti. (garganotv)