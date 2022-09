Abu Dhabi istituisce un Comitato per supervisionare la regolamentazione delle Criptovalute

Secondo i rapporti, il comitato sarebbe composto dal “Mercato globale di Abu Dhabi, dalla SCA, dai fondi statali ADQ e Mubadala, dall’Ufficio per gli investimenti di Abu Dhabi e dalla società di servizi professionali Mazars”.

Abu Dhabi è diventato uno dei noti hub crittografici che approvano la licenza di diverse filiali di società di asset digitali. Di recente, ha formato un ente governativo, “The Abu Dhabi Blockchain and Virtual Assets Committee (ADBVAC)” per supervisionare la regolamentazione delle criptovalute e promuovere l’industria degli asset virtuali all’interno della sua giurisdizione.

Che cosa è successo?

La città ha ospitato un incontro inaugurale tenuto dall’ADBVAC e presieduto da Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Dipartimento per lo sviluppo economico di Abu Dhabi e presidente della Securities and Commodities Authority (SCA).

Come parte degli argomenti di discussione, il comitato cerca di introdurre un quadro normativo per costruire un ecosistema sicuro, solido e trasparente per le risorse digitali. Inoltre, cerca di garantire che tutte le società di crittografia all’interno della sua giurisdizione rispettino le norme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

Secondo i rapporti, il comitato sarebbe composto dal “Mercato globale di Abu Dhabi, dalla SCA, dai fondi statali ADQ e Mubadala, dall’Ufficio per gli investimenti di Abu Dhabi e dalla società di servizi professionali Mazars”.

Il comitato è stato incaricato di supportare lo scambio di informazioni, incoraggiare le migliori pratiche per i partecipanti e garantire che lo spazio blockchain e risorse virtuali all’interno della città sia competitivo.

Il continuo sforzo degli Emirati Arabi Uniti per controllare lo spazio delle risorse virtuali

Sei mesi fa, la Financial Action Task Force (GAFI) ha inserito gli Emirati Arabi Uniti (UAE) in una lista di problemi di riciclaggio di denaro. In risposta, Shorafa ritiene che il corpo aiuterebbe a compensare tutti i rischi noti previsti.

Il comitato sta riunendo tutte le parti interessate per costruire un ecosistema normativo e aziendale solido, credibile e completo che affronti i rischi chiave e le principali questioni di governance, come AML/CFT, protezione degli investitori, governance tecnologica e rischio di custodia, per promuovere la blockchain e risorse virtuali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche istituito la Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) che si unisce a Singapore, Stati Uniti, Regno Unito ed El Salvador per introdurre leggi sulle criptovalute. È interessante notare che VARA ha fatto un passo drammatico nel metaverso stabilendo il suo quartier generale del metaverso in The Sandbox.

VARA è stata costituita in collaborazione con la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti e la Securities and Commodities Authority, per farsi carico dei servizi relativi alle risorse digitali. Ciò include la fornitura di licenze e l’applicazione dei regolamenti delle aziende che operano nel settore delle risorse virtuali. Ha anche il compito di vigilare

Lo sviluppo di piani strategici e politiche relative alle attività degli asset virtuali, la regolamentazione e la supervisione dell’emissione e dell’offerta di asset virtuali e token e la prescrizione di regolamenti agli asset virtuali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno sempre abbracciato la tecnologia ed è uno dei paesi leader ad aver pubblicato leggi sulla regolamentazione degli asset virtuali per consolidare il proprio ruolo di attore importante nella pianificazione globale del futuro degli asset virtuali.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno sempre cercato di diventare il centro mondiale della tecnologia blockchain e delle risorse digitali. (nota stampa).