Stato Quotidiano, 6 settembre 2022. Dal prossimo 15 settembre 2022 verranno istituiti nuovi stalli di sosta a pagamento, senza obbligo di custodia, su Corso Garibaldi, tratto e direzione di marcia compresi tra via Polare e via Schiraldi adiacente l’Accademia delle Belle Arti.

La sosta a pagamento è attiva dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 20,00 dei giorni feriali e l’area con sosta a pagamento, ed il relativo numero di stalli, potranno essere rimodulati dopo i primi sei mesi dall’inizio della nuova organizzazione.

La sosta dei cittadini residenti con permesso agevolato è permessa solo nella zona adiacente l’abitazione, esclusivamente nelle strade o tratti di strade indicati dalla segnaletica verticale con la dicitura “Zona residenti R” che è divisa per aree.

“I veicoli in possesso del permesso gratuito e a tariffa agevolata che sostino in aree tariffate fuori dalle zone ad essi assegnate hanno l’obbligo di pagare la sosta secondo la tariffa vigente”, si legge nell’ordinanza del Comune. Il soggetto gestore delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Foggia, nonché titolare dei relativi ricavi in conseguenza dell’affidamento dello stesso servizio da parte del Comune di Foggia, è la società ATAF SpA.

Di seguito le tariffe: tariffa oraria: € 1,00/ora, abbonamento ½ giornata: € 3,00 (fascia mattutina o fascia pomeridiana), abbonamento giornaliero: € 4,50, abbonamento settimanale: € 15,00, abbonamento mensile: € 50,00, abbonamento trimestrale € 140,00, abbonamento annuale: € 500,00.

Pacchetti di abbonamenti annuali e mensili richiesti da enti, uffici pubblici, banche, aziende, ecc., beneficiano di percentuali di sconto come previsti dall’art. 6 del “Regolamento della sosta a pagamento” approvato dal consiglio comunale a giugno del 2011.

I permessi agevolati per residenti si articolano come segue:

prima auto gratuito, seconda auto: € 150,00 /anno.