Foggia, scontro tra monopattino e auto: ragazzo in codice rosso

FOGGIA, 06/09/2022 – È stato trasportato in ospedale in codice rosso il giovane marocchino coinvolto in un incidente stradale, questo pomeriggio, in via Monfalcone a Foggia mentre era alla guida di un monopattino elettrico. L’urto con una Fiat 500 lo ha fatto rovinare al suolo facendogli perdere molto sangue. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ancora non si conoscono le condizioni del ragazzo …