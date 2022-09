Il foggiano Lo Maestro al vertice della Questura di Rimini

RIMINI, 06/09/2022 – (newsrimini) Due nuovi dirigenti in Questura a Rimini. Questa mattina, nella sede di piazzale Bornaccini, il Questore Rosanna Lavezzaro ha presentato alla stampa i due nuovi dirigenti: Il Vice Questore Aggiunto Dario Virgili che guiderà la squadra mobile, e il Commissario Angelo Pio Lo Maestro che dirigerà l’ufficio tecnico logistico. Sulla sicurezza il Questore ha ricordato che Rimini è stata la città che ha ha avuto più rinforzi in Italia.

Il Commissario Angelo Pio Lo Maestro, 35 anni, di Foggia, viene dalla Questura di Foggia e ha scelto proprio Rimini come destinazione. Ricopre l’incarico di dirigente dell’ufficio tecnico logistico, fondamentale per tutti i servizi che riguardano l’organizzazione di uomini e mezzi sul territorio.

A Rimini già da luglio, il commissario ha avuto modo di verificare quanto Rimini sia una città (e una provincia) complessa perché nella stagione estiva arriva ad accogliere ben oltre i suoi abitanti dichiarati (150mila ndr), con tutte le difficoltà che ciò comporta nella gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza. “Era proprio come me l’aspettavo – ha dichiarato Lo Maestro – certamente è una bella sfida perché è una città ricca di eventi e avvenimenti. Ce la metterò tutta per fare un buon lavoro”. (newsrimini)