FOGGIA, 06/09/2022 – “Nel Foggiano si continua a uccidere e delinquere, ma sul tema sicurezza assistiamo a continue promesse e tante, tantissime, parole al vento.

Oggi più che mai dopo l’ennesimo omicidio avvenuto il 2 settembre in Orta Nova il pensiero va alle donne e uomini di tutte le forze dell’ordine, che in questo periodo vigilano e cercano di assicurare la sicurezza dei cittadini nella provincia. A tutte le mamme, alle persone oneste, alle attività produttive che si impegnano e che nonostante tutto continuano nel lavoro. Un pensiero speciale va a quei politici che hanno fatto tante promesse sulla sicurezza della provincia di Foggia e che non hanno mai mantenute; promesse fatte anche in occasione di incontri pubblici che, al più, sono servite per farsi largo nella campagna elettorale.

I segnali inquietanti di ripresa delle attività criminali potrebbero compromettere ulteriormente lo sviluppo economico e sociale della capitanata e dell’intera provincia. La provincia di Foggia, con 61 comuni, è la terza per grandezza dopo Sassari e Bolzano, è più vasta dell’intera regione Liguria. In Capitanata si spara e si uccide con modalità sudamericane. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli del 2 settembre in Orta Nova (FG) – ucciso un 20 enne, del 1 settembre avvenuto in Manfredonia (FG) intorno alle ore 02,20 dove nella folla del luna park allestito per la festa patronale, un folle ha esploso vari colpi da fuoco, l’omicidio del 13 agosto nei pressi di uno stabilimento balneare in località Punta Pietre Nere di Marina di Lesina, dove sono stati esplosi 3 colpi da fuoco tra i bagnanti.

Tutti gli avvertimenti lanciati continuamente per la mancanza di controllo del territorio a causa delle gravi carenze di personale e mezzi si sono, purtroppo, concretizzati. Tutto questo a scapito della popolazione e perché non dire anche sulla salute di quei Poliziotti che subiscono di tutto, dalle violenze fisiche durante gli interventi a quelle psichiche, all’essere costretti anche a vedersi negato un recupero riposo per poter stare con la famiglia, alla continua spada di Damocle rappresentata dalla mancanza di tutele, come per le cd. “regole di ingaggio” che li salverebbero da inutili calvari giudiziari che, economicamente, li mettono in ginocchio oltre alla infinita gogna mediatica che arreca anche gravi e profonde sofferenze psicologiche alle rispettive famiglie.

Le varie tavole rotonde, per esperienza, non ci crede neanche il cittadino che continua ad assistere inerme a quello che accade. La misura è davvero colma e la dignità di tutti è continuamente calpestata. L’ingaggio dei Reparti Prevenzione Crimine, impiegati per il rafforzamento temporaneo del territorio, per quanto importante, non potrà mai sostituire il servizio di “Polizia di prossimità” un garanzia per i cittadini, come il servizio di volante, ufficio denunce a domicilio per anziani e portati di handicap, ufficio minori, squadre tifoserie, Ufficio Immigrazione. Questa è la percezione della sicurezza.

Oggi tutti i Commissariati (Manfredonia, San Severo, Cerignola e Lucera) sono gli uffici più in affanno, sono carenti di quasi il 40% del personale e quel che ne rimane deve assicurare l’operatività totale, insomma ogni poliziotto deve lavorare per due o tre poliziotti. Per poter continuare a rispettare le proprie competenze istituzionali (spesso non riescono a comporre il turno di volante), gli operatori delle sale operative sentono un grande disagio nel riferire all’utente bisognoso che non hanno la volante a disposizione.

Serve un urgente rafforzamento concreto ed è giunto il momento di fare delle scelte organizzative; occorrono rafforzamenti mirati. L’ultimo e misero incremento di 15 uomini alla Questura, a fronte della di un impegno del Ministro dell’Interno di 50 uomini, non ha soddisfatto minimamente le esigenze operative degli Uffici della Polizia, considerato i numerosissimi pensionamenti, meglio non dare i numeri per non piangere.

La sicurezza è una cosa seria, non si puo più andare avanti a sfasciare, a caricare di stress spaventosi i pochi Poliziotti rimasti con la moltiplicata possibilità di commettere un errore e questo errore, per la mancata tranquillità, serenità e lucidità, sarà l’interminabile calvario mediatico-giudiziario che colpirà anche la sua famiglia. Oggi l’emergenza è garantire Sicurezza ai Cittadini e togliere il controllo del territorio alla micro e macro criminalità, occorre assicurare l’attività di prevenzione nel territorio delle Città che da mezzanotte alle sette sono in balìa della criminalità”.

Lo riporta il Segretario Generale Provinciale COISIP Pasquale Cassano.