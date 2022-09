Lavoro, report Arpal: richiesti magazzinieri, operai, impiegati

Foggia, 6 settembre 2022 – Aumentano le richieste di personale pervenute presso i Centri per l’Impiego della Capitanata. Per il periodo successivo alla tradizionale chiusura estiva delle aziende, si registra un aumento percentuale del numero dei profili richiesti, pari al 65%. I settori che presentano maggiori richieste sono “ Agricoltu “ Turismo e ristorazione ra e agroalimentare ” (11 offerte di lavoro per 57 profili richiesti), ” (11 offerte per 44 figure professionali, di cui una per iscritti al collocamento mirato), “ Industria e trasporti ” (11 offerte di lavoro per 34 unità, di cui 1 un collocamento mirato). Seguono i settori “ Amministrativo ità iscritta al ” (8 offerte per 8 unità), “ impianti ” (6 richieste per 17 profili), “ Sanità, servizi alla persona e pulizia Costruzioni e ” (5 offerte per 15 figure richieste), “ Commercio e artigianato Per il settore “ ” (1 ricerca per 1 unità). Agricoltura e agroalimentare ” si cercano: addetti alla cottura e mondatura ortaggi, autista di mezzi agricoli, braccianti agricoli, carrellista/operaio generico per frantoio, manutentori elettromeccanici, magazzini eri e magazzinieri mulettisti.

Per il settore “ Turismo e ristorazione richiesta di: addetti ai servizi di ristorazione, aiuto cuoco in hotel, camerieri, maître ” c’è , lavapiatti, pizzaiolo. Il settore secondario presenta ricerche relative alle seguenti figure professionali: fornaio, manutentore industriale, operaio generico, operaio metalmeccanico, elettromeccanici/elettricisti, muratori/carpentieri. Per l’ambito “ Amministrativo ” la ricerca è orientata su: agente assicurativo (tirocinio), collaboratore/trice di segreteria (tirocinio), collaboratore/trice amministrativo (tirocinio), consulente del lavoro, ICT Specialist, impiegato/a amministrativo/a contabile, responsabile comunicazione e responsabile rendicontazio alla persona e pulizia ne. Infine, per il settore “ Sanità, servizi ” si cercano: addetti/e ai servizi di pulizia per hotel, infermiere/a professionale e assistente sociale.

Due sono le posizioni aperte per gli iscritti alla L.68/99 : operaio generico (L.68/9 9 art.18) su San Severo per società operante nel settore Trasporti e pizzaiolo (L. 68/99 art.1) su Manfredonia con conoscenza base delle lingue inglese, francese e spagnolo. Si mettono in evidenza le offerte Eures , la rete di cooperazione europea dei servi zi per l’impiego, per lavori in Italia o all’esterno: fisioterapisti, cuoco italiano e addetto alle pulizie in Germania, camerieri e aiuto cuoco in Svizzera, diversi profili professionali in Toscana e in Friuli referenti clienti per yachti LavoroxTe ”, ng di lusso in Sardegna.Venezia Giulia, Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della Puglia sono disponibili sul sito “ raggiungibile attraverso il https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/cerca Puglia” disponibile su Play Store o App Store. seguente link: oppure sull’app “Lavoro per te”. La ricerca può essere filtrata per luogo di lavoro, professione, titolo di studio. Accedendo con SPID, si procede alla compilazione del proprio CV e all’invio della propria candidatura per la/le posizione/i di interesse. Per qualsiasi informazione o comunicazione, i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia ( Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia alle 11.30 con apertura pom ) sono aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 eridiana il martedì dalle 15 alle 16.30.

ARPAL Puglia Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo p rioritario la pi u ̀ ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e f ragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. www.arpal.regione.puglia.it

Consultare link offerte di lavoro di seguito:

Report quindicinale n. 7 (1)