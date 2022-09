Manfredonia, bonus abbonamento per rete internet: come richiederlo

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/09/2022 – Nessuno deve restare indietro. Si aggiunge un nuovo importante tassello all’azione dell’Amministrazione comunale del sindaco Rotice nel sostegno alle fragilità.

Questa mattina sull’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia è stato pubblicato l’Assessorato al Welfare guidato dall’Assessore Pennella l’ “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE” del valore complessivo di 13.500 euro, finalizzato all’assegnazione di n.27 contributi (fino ad un massimo di 500,00 Euro cadauno) per il pagamento del canone di abbonamento per la rete internet nonché all’acquisto dei dispositivi di primo accesso, quali modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet.

Per la partecipazione al presente Avviso il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: – essere in possesso di un’attestazione Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario, in corso di validità, con valore ISEE non superiore ad Euro 9.360,00; – residenza da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia; – residenza nel Comune di Manfredonia; – Cittadinanza Italiana; – Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007; – Cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità dal 2020 ad oggi;

– contestuale assunzione dell’obbligo, da parte di almeno un componente del nucleo familiare richiedente, di acquisire le competenze digitali di base (EIPASS Basic) entro un anno dall’erogazione del contributo, anche avvalendosi delle iniziative di cui all’articolo 3 comma 1, lettera b), pena il rigetto della domanda di beneficio per l’annualità successiva.

Costituisce titolo preferenziale la presenza di almeno un figlio in età scolare all’interno del nucleo familiare richiedente costituisce titolo preferenziale per l’erogazione del contributo in oggetto. Costituisce, altresì, titolo preferenziale non essere titolare, al momento della domanda, di alcun contratto di abbonamento per l’accesso alla rete internet.

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico è disponibile sul sito www.comune.manfredonia.fg.it , presso gli uffici del Servizio Sociale in via San Lorenzo n. 47 e presso l’ufficio URP in Piazza del Popolo di questo Comune, da cui potrà essere scaricata ovvero ritirata. La domanda di contributo, formulata secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 21/09/2022, tramite una delle seguenti modalità: • mediante consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Manfredonia (farà fede il timbro di accettazione); • tramite PEC indirizzata a: servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it (farà fede la data e l’orario di invio). Le domande dovranno riportare il seguente oggetto “Richiesta contributo DIGITAL DIVIDE 2022”. Le istanze prive della suddetta dicitura non potranno essere inserite nella graduatoria.