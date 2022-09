StatoQuotidiano.it, Mattinata 06 settembre 2022. Una convivenza finita male, un figlio di mezzo, una età anagrafica di lui giovanissima – appena venticinquenne, M.B., nullafacente – ma con la concezione arcaica del padrone, una ragazza indipendente che la lavora sodo tutto il giorno e quella voglia di possedere il suo corpo e la sua vita tanto da importunarla dovunque e con volgarità di ogni genere, per poi davanti a tutti metterle le mani sulle parti intime, hanno fatto sì che nei confronti di un giovane uomo mattinatese sia stata emessa da parte della Procura di Foggia, su indagini dei carabinieri di Mattinata, la misura cautelare del non avvicinarsi alla vittima per i reati di violenza sessuale aggravata e violenza privata aggravata.

Ancora oggi una ennesima vicenda di degrado e di turbamento che sgomenta non solo per la censura che essa suscita nella società, ma soprattutto per il fatto di originare un senso rappresentativo di cosa ancora oggi possa essere coltivato nella mente di uomini che non concepiscono il fallimento sentimentale e comportamentale.

“La rabbia di stupirsi ancora oggi di tali atteggiamenti denunciati induce a riflettere su come attualmente sia ancora conteso il corpo di una donna, il quale appartiene solo a lei; le ferite, le umiliazioni e le afflizioni che qualcuno vorrebbe perpetrare alla propria compagna o chi ti ha rifiutato, mortificandola anche con epiteti agghiaccianti dinanzi a tutti e con gesti orrendi, ormai nel sentire comune fanno sì che questi soggetti siano fortemente sanzionati e per il loro alto tasso di dannosità e per la loro intollerabile disumanità: oggi non più ci si volta dall’altra parte, anzi”, così l’avv. Pierpaolo Fischetti, legale della giovane donna vittima di tutto ciò.