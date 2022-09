Monte S.Angelo porta a Venezia logo candidatura Capitale Cultura

FOGGIA, 06/09/2022 – (ansa) Una location internazionale e suggestiva, per dare maggiore risalto ad un progetto ambizioso, capace di un unire sotto lo stesso simbolo imprenditori, associazioni e Comuni: è stato presentato durante un’iniziativa legata al Festival del Cinema di Venezia il logo ufficiale della candidatura di Monte Sant’Angelo a ‘Capitale italiana della cultura 2025’.

Durante una serata organizzata a Villa Zavagli da Abel Ferrara che ha fatto conoscere il suo “Padre Pio” girato a Monte Sant’Angelo, oltre a #MonteSantAngelo2025 sono stati presentati anche il progetto ‘Tastes from Monte Sant’Angelo’ dedicato ai produttori locali e la quinta edizione del Festival Mònde – Festa del cinema sui cammini in programma dal 6 al 9 ottobre 2022.

“Un momento importante – dichiara il vicesindaco Rosa Palomba – non solo per la città, ma per l’intero territorio del Gargano. Monte, infatti, si candida a essere capofila di una rete che vuole promuovere la cultura per incidere sull’economia e sul tessuto sociale del territorio”.

Il logo di #MonteSantAngelo2025 è opera di Luigi Ciuffreda, designer e architetto, in collaborazione con Claudio Grenzi, designer ed editore: entrambi fanno parte del comitato tecnico-scientifico. “Nella lettera M sono racchiuse tre elementi chiave di Monte Sant’Angelo: la montagna, l’angelo e la grotta” – racconta Ciuffreda, illustrando il logo – “I due triangoli evocano sia la montagna, sia una strada in prospettiva. Infine, l’azzurro, che rappresenta elementi immateriali si fonde con il rosso assoluto, il colore della terra – conclude – per dare luce al viola, il colore più evocativo, legato al mondo dell’arte e della cultura”. (ansa)