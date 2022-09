Quali sono i migliori elettrodomestici per risparmiare tempo?

Il tempo è prezioso per tutti. A nessuno di noi piace dedicare molto tempo a delle faccende noiose e ripetitive. Anche il mondo degli elettrodomestici cerca di venire incontro a questa esigenza facilitando tante piccole operazioni che di norma ci ruberebbero via del tempo che potremmo impiegare diversamente. In altri casi, così come andremo a vedere, alcuni elettrodomestici fanno completamente il lavoro al posto nostro.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono gli elettrodomestici che più di altri possono cambiare la nostra vita e dei quali non sapremo più fare a meno una volta che avremo iniziato ad utilizzarli.

Robot aspirapolvere

Il pavimento è la superficie che si sporca con più facilità e frequenza in un’abitazione. La presenza di animali in casa non semplifica le cose. La soluzione definitiva per evitare di dedicare ogni giorno tanto tempo per rimuovere i residui di sporco dal pavimento è proprio il robot aspirapolvere. I dispositivi moderni contemplano delle funzioni davvero interessanti. Ad esempio questi modelli prevedono la possibilità di mappare la casa, di creare delle barriere virtuali o di gestire il dispositivo da remoto, che ci permette di avviare il nostro piccolo aiutante domestico direttamente dal nostro smartphone o ancora più semplicemente con un comando vocale.

Macchina per stirare velocemente

Stirare viene considerato da molte casalinghe un compito ingrato! È una delle attività domestiche che portano via più tempo e che costano più fatica, soprattutto nel periodo estivo.

La macchina FoldiMate si è stata accolta come una sorta di rivoluzione in questo campo. Sfruttando la potenza del vapore, riesce a stirare ed a piegare il bucato in un solo minuto, senza richiedere alcuno sforzo da parte nostra! Chi non vorrebbe un dispositivo del genere?

Lavastoviglie

Se siamo abituati a lavare le stoviglie a mano, probabilmente pensiamo che non abbiamo bisogno di questo elettrodomestico. Ma non smetteremo di benedire il giorno in cui abbiamo deciso di acquistarlo, soprattutto dopo un pranzo o una cena con tanti ospiti!

Forno a microonde

Chi possiede già un forno elettrico probabilmente non riconosce pienamente l’importanza di un fornetto microonde. Grazie ad esso possiamo preparare in pochissimi minuti piatti surgelati già pronti da consumare. In molti casi non avremo nemmeno bisogno di utilizzare una pentola per riscaldare i liquidi, ma potremo raggiungere lo stesso risultato in un paio di minuti.

Robot lava e asciuga pavimenti

Rispetto ai normali robot aspirapolvere, questi dispositivi sono anche in grado di rimuovere le macchie dai pavimenti e di aspirare, lasciando la superficie lucida, pulita ed asciutta.

Macchina del caffè intelligente

Terminiamo con un dispositivo di lusso, una vera chicca che non può mancare nella casa smart. Questa macchina può essere programmata oppure entra in funzione con un comando vocale. Al mattino, forse il momento più difficile della giornata, nessuno sforzo per trovare il caffè e per preparare la macchinetta!

Quelli che abbiamo visto sono solamente alcuni degli elettrodomestici che possono cambiare la nostra vita in meglio. Quali sono i vostri preferiti? (nota stampa).