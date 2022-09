Spari al Luna Park a Manfredonia: arrestato il presunto autore

MANFREDONIA (FOGGIA), 06/09/2022 – (ansa) Si è costituito ai carabinieri Michele Vairo, il 24enne ritenuto l’autore del ferimento di Giovanni La Torre, di 46 anni, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ad una coscia durante un agguato compiuto tra la gente che affollava il luna park allestito a Manfredonia (Foggia) per la festa patronale.

Il ferimento risale alla notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorsi. Il 24enne è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e denunciato per tentativo di omicidio. A quanto si apprende il 24enne avrebbe fatto ritrovare l’arma del delitto. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che poche ore prima dell’agguato Vairo aveva litigato con il figlio di Giovanni La Torre per questioni private. (ansa)