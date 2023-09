A Monte: “Sì ai lavori pubblici, no al caos in città”

COMUNICATO STAMPA

“Più volte abbiamo detto che l’Amministrazione Comunale non ha una programmazione seria e certa degli interventi da fare in città. Ciò che andiamo dicendo da molto tempo, in questi giorni è un’amara realtà: gli interventi di lavori pubblici stanno creando caos e difficoltà non solo ai pedoni e agli automobilisti ma anche a quanti giungono in città per qualsiasi motivo!

Negli anni scorsi sono iniziati i lavori di sistemazione della parte alta della città, con il rifacimento delle vie e della Villa comunale, ma ad oggi sembra che questi lavori, che continuano a protrarsi, interminabili, non avranno una fine!

Intanto, ultimi in ordine di tempo a creare difficoltà sono i lavori di sistemazione di parte di via Tancredi, di via Manfredi, di Corso Giannone ecc.: non è normale che i cittadini si alzino la mattina e trovino le strade bloccate.

Cosa ancora più grave è che venga spostato il capolinea delle corriere e si debba apprendere ciò la sera prima per la mattina successiva, tanto che diversi pendolari non hanno avuto tempo di venire a conoscenza della notizia.

A riguardo, persino alcuni autisti hanno avuto difficoltà, visto che lunedì uno dei pullman di rientro da Foggia, arrivato in via Manfredi, ha dovuto far scendere i viaggiatori perché era impossibile arrivare in Piazza Duca d’Aosta, mentre martedì mattina il pullman in partenza per Foggia alle 6.50 – che normalmente parte da Piazza Duca d’Aosta ma con lo spostamento deve partire dal capolinea al National – è andato lo stesso in Piazza Duca d’Aosta mentre i viaggiatori erano in attesa nei pressi del capolinea al National!

Alcuni commercianti delle zone interessate dai lavori hanno lamentato il caos, non solo per il traffico in tilt ma anche per la polvere che si solleva a causa dei mezzi a lavoro.

La buona amministrazione non è data dalla quantità dei lavori fatti, ma dalla qualità e dall’ordine con cui si eseguono, soprattutto tenendo a mente che i tempi di esecuzione devono essere certi.

Nessuna dica che siamo contrari ai lavori di miglioramento delle strade, ma ciò che diciamo è che, ancora una volta, è mancata la programmazione e la comunicazione!

Dopo 14 mesi dall’inizio della seconda Amministrazione d’Arienzo, auspichiamo che il governo della città venga affrontato non con superficialità e tanta passerella, ma con serietà”.

(Fonte: Gruppo Consiliare A MONTE – Monte Sant’Angelo)