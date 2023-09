A Rignano se lasci aperto di sera un cinghiale ti sale sul letto?

FOGGIA – E’ il meme più divertente dell’anno ed è stato realizzato dal Conte, ovvero da Fabrizio Gaggiano, fotografo per passione. La meme, chiaramente rivisitata al computer, sta facendo il giro sei social e dei cellulari dei Rignanesi, che fa tempo si lamentano per la presenza massiva di cinghiali per le vie del paese più piccolo del Parco Nazionale del Gargano.

I quadrupedi selvatici si avvicina talmente alla case che quasi quasi ci entrano dentro.

Ad aver paura di ciò soprattutto chi vive ai piani terreni o ai primi piani. In un meme fantastico Fabrizio Gaggiano, che vive e lavora a Rignano Garganico, ha racchiude l’essenza di una polemica e di una preoccupazione che da due-tre anni nessuna istituzione pubblica prende in considerazione. Lo riporta Angelo Riky Del Vecchio rignanonews.com