Antigone: “Il penitenziario di Foggia tra i più sovraffollati d’Italia”

Il tasso di affollamento medio nel paese ha ormai raggiunto il 114,1%, ma come sempre, a fronte di questo valore medio, la situazione cambia notevolmente da regione a regione, e ad esempio in Puglia questa percentuale è ormai del 145,5%, in Lombardia del 138,8%. E infatti in queste regioni si trovano quasi tutti gli istituti più sovraffollati d’Italia: Brescia “Canton Monbello” 194%; Como 187%; Foggia 178%; Busto Arsizio 177%; Lodi 176%; Varese 175%; Monza 172%; Taranto 169%.