Disastro elicottero nel Foggiano: proseguono le indagini

FOGGIA – A 10 mesi dal disastro aereo avvenuto il 5 Novembre scorso, a Castel Pagano in agro di Apricena, nel foggiano, in cui persero la vita le 7 persone a bordo dell’elicottero di Alidaunia di rientro dalle Isole Tremiti, continuano le indagini della procura nell’ambito dell’inchiesta con le accuse di disastro colposo e omicidio plurimo a carico di ignoti, e dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo che conduce parallelamente le relative procedure derivanti dal proprio ordinamento.

Fissata per il 14 settembre presso l’azienda Leonardo Helicopters, con sede a Varese, la perizia su alcuni componenti del velivolo, così come specificato dall’avv. Michele Curtotti, legale difensore della famiglia del copilota deceduto nell’incidente, Andrea Nardelli.

Lo riporta Antenna Sud.