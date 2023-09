Elkann torna in Puglia dopo i “lanzichenecchi” di Foggia: “Erano giovani borghesi viziati”

FOGGIA – Ospite ieri sera nel Chiostro delle Clarisse a Noci il giornalista e scrittore italo-statunitense Alain Elkann ha risposto alle domande sulla polemica in cui aveva descritto il suo viaggio da Roma a Foggia a contatto con giovani ritenuti maleducati e troppo rumorosi e definiti “lanzichenecchi”.

“Non erano certo proletari, viaggiavano in prima classe – commenta a freddo Elkann –.

Erano giovani viziati, figli di una borghesia che non sa più svolgere un ruolo educativo”. Lo scrittore assicura di non avere “nulla contro i giovani”, che vorrebbe invece crescessero educati alla cultura. Ancora nell’intervista, lo stupore per la polemica, con una nota comunque compiaciuta. “Significa che la letteratura può ancora pungolare – sorride – e che uno scrittore può avere ancora un ruolo”. Lo riporta telebari.it