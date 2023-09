Fatone: “FI e Gatta hanno voluto fortemente il sindaco Rotice, il centrodestra ha fallito”

Manfredonia – “Lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia è un momento negativo che trascina la città nel baratro. Questa caduta del sindaco Rotice mette in risalto in modo chiaro il fallimento del centrodestra che, dopo tantissimi anni, ha avuto un’occasione di dimostrare che si poteva davvero ripartire e dare un cambiamento importante.

Al contrario, il fallimento della compagine, rappresentata essenzialmente da Forza Italia e dall’onorevole Giandiego Gatta che hanno voluto fortemente il sindaco Rotice, è anche nello scontro verbale di queste ore. Le forze politiche della maggioranza probabilmente hanno avuto dei conflitti di potere interni. La fase commissariale credo sia opportuna“.

E’ quanto dice in esclusiva a StatoQuotidiano.it il già consigliere comunale, già candidato a sindaco di Manfredonia, in quota M5s, ing. Raffaele Fatone.

“E’ fondamentale ora non illudere i cittadini. Manfredonia deve ritornare una città pulita, con decorso urbano, salute, sviluppo economico e sociale, dobbiamo pensare ai giovani. Abbiamo bisogno di ripartire innanzitutto”.

“Per i grandi sogni ci vorranno anni, perciò ripartiamo dal basso, con idee politiche semplici, per risultati immediati. Non possiamo aspettare altro tempo”.

“Lo dicevo meno di 2 anni fa, durante la campagna elettorale: ci vogliono persone in grado di agire liberamente, poi possiamo anche sbagliare, ma quando si agisce in modo del tutto naturale e scevri da qualsiasi potere sarà possibile ottenere qualche risultato fondamentale per la nostra città”.

“Il M5s di Manfredonia è pronto per dare un contributo importante per un nuovo progetto politico. Non ci tireremo indietro, sicuramente. Siamo totalmente liberi. Possiamo agire liberamente”, conclude.

A cura di Giuseppe de Filippo @statoquotidiano.it