FOGGIA – Ancora controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada da parte della Polizia Locale. Oggi posto di controllo in via Cerignola dove, in particolare, è stato controllato il transito dei veicoli pesanti sul cavalcaferrovia che impone un limite massismo di 5 tonnellate.

Non sono mancate le infrazioni accertate dagli agenti tra cui un camion del peso di 18 tonnellate.