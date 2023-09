Manfredonia – Qualcuno avrebbe voluto aprire la crisi “direttamente in Aula“. Altri invece sarebbero stati irremovibili: dimissioni del numero di consiglieri sufficienti per lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, con contestuale decadenza della Giunta e del sindaco Rotice.

Un sindaco che da ore, forse giorni, starebbe cercando di salvare la propria Amministrazione “colloquiando”, a quanto si apprende, “con le forze d’opposizione e della maggioranza“.

Tentativi che risulterebbero finora vani, poiché ieri pomeriggio, presso lo studio notarile Longo di San Marco in Lamis (Fg), 12 Consiglieri comunali di Manfredonia (Opposizione e Forza Italia) avrebbero presentato “compattamente” un documento di dimissioni con le firme in allegato per l’autentica.

In aggiunta alle 12 firme, ai sensi dell’articolo 141 del T.u.e.l. (Testo unico degli enti locali) basta infatti un’altra adesione, un’altra firma, per raggiungere la metà più uno dei consiglieri dimissionari per lo scioglimento del Consiglio.

2 le firme attese in autentica (inviate via posta, non è sufficiente una PEC): una da Verona, una da Cosenza. Ne basterebbe dunque una da allegare all’atto già redatto presso lo studio notarile, per il successivo deposito all’ufficio protocollo del Comune di Manfredonia.

Un deposito che dovrebbe avvenire domani, giovedì 7 settembre 2023 (o venerdì 8), negli orari d’ufficio acconsentiti, per il successivo invio alla Prefettura di Foggia.

A questo punto, con la firma del Prefetto, sarebbe ufficializzato lo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia, la decadenza di Giunta e del sindaco, con nomina contestuale di un Commissario prefettizio che traghetterà il Comune di Manfredonia, con funzioni e poteri di Consiglio, Giunta, e Sindaco, fino alla prima data utile per le urne. Vale a dire: giugno 2024, in concomitanza con le Europee.

E le dimissioni annunciate dal sindaco Rotice questo pomeriggio in conferenza? Un “messaggio” secondo alcuni “per trattare” con gli ipotetici consiglieri della minoranza e dell’opposizione “ancora incerti“. Un’incertezza che sembrerebbe non sussistere dopo le firme delle dimissioni presso il notaio di San Marco in Lamis. Ma si attende.

Unica speranza per il primo cittadino è quella dunque del mancato deposito dell’atto redatto presso lo studio notarile all’ufficio protocollo.

Il deposito e l’invio dell’atto alla Prefettura di Foggia, si ribadisce, renderebbero inefficaci le dimissioni annunciate dal sindaco, così determinando la conclusione del proprio mandato amministrativo in poco più di 650 giorni di Governo, dal 23 novembre 2021, data del proprio insediamento.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it