Riccardi: “Caduta Rotice è un clamoroso fallimento del centrodestra”

Manfredonia – “Credo che sia un atto doloroso e grave, ma necessario. Non si poteva fare diversamente. Sul piano politico, è un clamoroso fallimento del centrodestra, dimostrazione di nessuna capacità di Governo, che si deve assumere tutte le responsabilità, che non sono soltanto dell’ex sindaco Rotice. Era evidente sin dal primo momento che le cose non andavano”.

“Il Comune è stato ridotto, tra nani e ballerine, a una inutile corsa a protezione del potere. La fase di Commissariamento sarà ora difficile. Mi auguro che, a differenza della precedente (scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, durante il secondo mandato dell’Amministrazione Riccardi, ndr), durante la prossima fase le forze politiche attuali possano interagire con il Commissario prefettizio per avere un’idea chiara di quello che accade, di quella che può essere la visione futura della città“.

Lo dice in esclusiva a StatoQuotidiano.it il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, attuale consigliere del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per la Task Force Occupazione e Politiche del Lavoro.

“E’ difficile potere sostenere quanto durerà questa fase di instabilità amministrativa. Bisognerà ripartire da quanto di buono è stato fatto. Bisognerà costruire un modello nuovo di governo di città, rinnovatore, fatto di competenze, che sia capace di mettersi alle spalle il passato. Manfredonia ha grandi capacità, ci sono le condizioni per fare meglio”.

A cura di Giuseppe de Filippo @statoquotidiano.it