Rotice al vescovo: “Auspico il futuro migliore possibile per la città”

La costante collaborazione e condivisione di idee, proposte e preoccupazioni per la città sono state un fondamentale punto di riferimento nello svolgimento della carica di sindaco.

Grazie Padre Franco per aver condiviso instancabilmente con coraggio questo percorso che ha cercato di far ripartire Manfredonia.

Io come lei non perdo la speranza ed auspico il futuro migliore possibile per la città, vedendo protagonisti persone nuove che agiscano alla luce del sole ed abbiano davvero come unico fine il bene comune e non gli interessi personali sottobanco”. Lo riporta l’ex Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.