Sylvester Stallone a Gioia del Colle riceve la cittadinanza onoraria

Si è svolta oggi, in piazza Plebiscito a Gioia del Colle, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Sylvester e Frank Stallone.

Qui ha vissuto la loro famiglia paterna prima di trasferirsi negli Stati Uniti d’America. “In più di un’occasione hanno affermato il loro forte legame con la nostra città” dichiara il sindaco Giovanni Mastrangelo.

“Un onore per noi ospitarli e guidarli alla scoperta delle bellezze e delle ricchezze del nostro territorio. Oggi si suggella il loro rapporto con Gioia del Colle attraverso il conferimento delle cittadinanze onorarie”. Folla in delirio per le star americane.