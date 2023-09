“Per me scrivere queste dimissioni oggi dall’Udc da un partito, da un simbolo che ha fatto grande l’Italia fa male al cuore. La politica è fatta di numeri ma anche da persone che hanno dato e creduto in un progetto”.

Così il segretario provinciale dell’Udc Francesco D’Innocenzio annuncia le sue dimissioni al segretario nazionale Lorenzo Cesa. “Dall’uscita dei ‘Cera’ dall’Udc- spiega con riferimento a Angelo e suo figlio Napoleone- con grande difficoltà e non pochi problemi, con gli amici e il gruppo storico, abbiamo cercato di tenere vivo il simbolo dello scudo crociato con tutta la storia che ha rappresentato da sempre”.

“Abbiamo pochi consiglieri comunali, abbiamo eletto un consigliere provinciale e fatto una buona prestazione alle ultime regionali, abbiamo gruppi in molti comuni della provincia di Foggia, sempre con un profilo basso, tanta umiltà e spirito di servizio. Nessun interesse personale e tanto attaccamento al partito.

Da un anno circa abbiamo accolto l’ingresso del ex senatore Massimo Cassano con spirito di apertura, accoglienza e collaborazione.

Purtroppo il tempo ha dimostrato che questo ingresso ha snaturato totalmente la mission del nostro partito storico, cercando in tutti i modi di “raccogliere”, infischiandosene di tutto e di tutti, ignorando regolamenti scritti, e soprattutto non scritti:

nomine non previste dalle regole del partito, mancanza di condivisione nei territori e raccattando ingressi che nulla hanno a che fare con il partito e soprattutto con i suoi valori. Ne è un esempio ciò che sta venendo fuori in occasione delle elezioni al comune di Foggia.

Si cercano accordi e ingressi nel partito di rappresentanti di una politica totalmente contraria ai principi fondamentali dell’Udc- scrive con probabile riferimento alla composizione delle liste per le comunali di ottobre-. Questa politica non mi appartiene e non ci appartiene. Pertanto, rassegno le dimissioni, con tutto il gruppo provinciale, da coordinatore provinciale Udc di Foggia”.