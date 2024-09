Un’iniziativa realizzatacon l’associazione Impegno Donna per sostenere le vittime e offrire supporto alle persone coinvolte in procedimenti penali. Un’iniziativa realizzata con l’associazione Impegno Donna per sostenere le vittime e offrire supporto alle persone coinvolte in procedimenti penali.

Foggia. È attivo da luglio, presso la Procura della Repubblica di Foggia, il nuovo sportello contro la violenza maschile sulle donne, gestito dall’associazione Impegno Donna.

Il servizio, frutto di un Protocollo operativo firmato l’8 marzo scorso dal Procuratore della Repubblica, Ludovico Vaccaro e dalla presidente dell’associazione, Franca Dente, ha l’obiettivo di fornire assistenza e informazioni a donne e minori vittime di violenza.

Lo sportello, che si inserisce nell’ambito delle norme nazionali e internazionali per il contrasto alla violenza di genere, offre supporto sia alle vittime che alle persone coinvolte in procedimenti penali legati ai cosiddetti reati del “Codice rosso”. Situato all’interno del Palazzo di Giustizia di Foggia in Viale Primo Maggio, il servizio è rivolto alle persone residenti in tutto il circondario della Procura.

È possibile accedere allo sportello tre giorni a settimana: il lunedì e il venerdì sono disponibili le operatrici del Centro Antiviolenza (CAV).Il mercoledì, invece, sono presenti le operatrici del Centro Uomini Autori di Violenza (CUAV). L’orario di apertura è dalle 9.00 alle 13.00.

Per informazioni o per prenotare un incontro, le cittadine e i cittadini possono contattare lo sportello telefonicamente al numero 351.7322514 o via e-mail all’indirizzo violenzamaschilefoggia@gmail.com.