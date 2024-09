Partono, presso il Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo, i lavori di installazione della nuova risonanza magnetica di ultima generazione che sostituirà il macchinario attualmente in uso.

L’apparecchiatura è finanziata con fondi PNRR nell’ambito del programma di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Apparecchiatura di ultima generazione

La nuova risonanza magnetica è dotata di intelligenza artificiale ed è progettata per incrementare la produttività, ridurre i costi operativi e assicurare massima affidabilità clinica.

In grado di effettuare esami su tutti i distretti anatomici in campo neurologico, muscoloscheletrico, addominale, vascolare, senologico, cardiologico e total body, garantisce una scansione rapida con immagini nitide, di altissima qualità e accuratezza diagnostica ed è in grado di rendere l’esame silenzioso così da donare comfort al paziente.

Potenzialità che permetteranno di aumentare il numero di esami effettuabili quotidianamente e ridurre, contestualmente, le liste d’attesa.

Delle stesse attrezzature saranno dotati anche i Presidi Ospedalieri di Cerignola e Manfredonia secondo un cronoprogramma già definito.

I lavori di sostituzione

I lavori di installazione della nuova risonanza di San Severo, che prevedono una serie di step funzionali al collaudo e all’attivazione, partiranno il 9 settembre in coerenza e nel rispetto delle milestones imposte dal finanziamento PNRR e termineranno entro metà novembre.

Riprogrammazione delle prestazioni prenotate

Durante i lavori di sostituzione della risonanza magnetica del Presidio Ospedaliero di San Severo il macchinario non sarà attivo. Non potranno, pertanto, essere garantite, in sede, le prestazioni prenotate in precedenza.

Nello scusarsi per il disagio occorso, la Direzione informa che tali prestazioni saranno riprogrammate sia negli altri centri di radiologia aziendali che presso i centri privati accreditati, come previsto dalle intese regionali e aziendali per l’abbattimento delle liste d’attesa.

È in corso, al riguardo, una attività di recall che consentirà il recupero delle risonanze magnetiche prenotate.