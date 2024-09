Filippo Castriotta “senatore a vita della Etna Extreme”. Riconoscimento del Comune di Manfredonia

La Città di Manfredonia rende omaggio a uno dei suoi atleti più illustri. Come noto, Filippo Castriotta, noto come "Il Pirata del Gargano", è stato proclamato senatore a vita della Etna Extreme - 100 km del Vulcano,

Come noto, Filippo Castriotta, noto come “Il Pirata del Gargano”, è stato proclamato senatore a vita della Etna Extreme – 100 km del Vulcano, riconosciuta come la ultramaratona più impegnativa d’Europa. Questo prestigioso riconoscimento arriva dopo anni di eccezionali risultati e migliaia di chilometri percorsi in competizioni di altissimo livello. Castriotta ha saputo conquistarsi un posto d’onore nel panorama delle ultramaratone, diventando una figura simbolica per la sua dedizione e determinazione.

Il ringraziamento e il riconoscimento del Comune di Manfredonia per i risultati ottenuti da Filippo Castriotta è stato ufficializzato nel corso di un incontro a Palazzo San Domenico, alla presenza del Sindaco Domenico La Marca, del consigliere delegato allo sport e all’associazionismo Nicola Mangano, dell”ultramaratoneta Nicola Ciuffreda e di Caterina Di Candia, moglie di Filippo Castriotta. Presenti anche Daniele Catalano e Giuseppe De Filippo, collaboratore e direttore responsabile di StatoQuotidiano.it

L’iniziativa rappresenta un importante riconoscimento non solo per i risultati sportivi di Castriotta, ma anche per il valore che ha portato alla comunità di Manfredonia, promuovendo lo spirito sportivo e l’amore per le sfide estreme.

Castriotta, con il suo soprannome “Pirata del Gargano”, incarna i valori della resistenza e della determinazione, portando alto il nome del territorio pugliese nelle competizioni internazionali.

La Etna Extreme, con il suo percorso massacrante di 100 chilometri lungo i pendii del vulcano siciliano, è considerata una delle gare più dure in assoluto, richiedendo non solo preparazione fisica, ma anche una straordinaria forza mentale.

Il Comune di Manfredonia, attraverso questo riconoscimento, celebra non solo un atleta, ma un esempio di resilienza e determinazione che ispira giovani e sportivi a superare i propri limiti.