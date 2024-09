MOLFETTA (BARI) – Una donna di origini pugliesi è stata trovata morta in casa: il decesso risale probabilmente a due mesi fa. Indagini in corso per fare luce sul giallo.

Una donna di 47 anni, originaria di Molfetta (Bari), ma da tempo residente in Molise è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi nella casa dove viveva, in via Sant’Antonio Abate, nel centro storico di Campobasso.

N. L., le iniziali della donna trovata priva di vita nel bagno di casa della sua abitazione

Il giallo

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, il suo ultimo accesso a whatsapp risale a due mesi fa e a quel periodo potrebbe dunque risalire anche il decesso.

Il corpo era nel bagno dell’abitazione: una stanza senza finestre e con la porta trovata chiusa a chiave. Diverse dunque al momento le ipotesi sulle cause del decesso, al vaglio degli investigatori.

La 47enne non aveva con lei il telefono in bagno, che era in un’altra stanza della casa. Sul posto i vigli del fuoco che hanno trovato il corpo senza vita e le forze dell’ordine.

Lo riporta quotidianodipuglia.it