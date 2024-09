Manfredonia, 6 settembre 2024 – Il capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di Manfredonia, Giuseppe Marasco, ha presentato un’interrogazione scritta indirizzata al Sindaco, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Comandante della Polizia Locale. Oggetto della questione è l’assenza del Piano Urbano del Traffico (PUT), previsto dalla normativa vigente ma ancora non attuato nel Comune di Manfredonia.

Marasco ha fatto riferimento agli articoli 13 e 36 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, il Codice della Strada, che da oltre trent’anni obbligano i comuni a dotarsi di un Piano Urbano del Traffico per migliorare la circolazione stradale, garantire la sicurezza e ridurre l’inquinamento. Il consigliere ha espresso forti critiche sulla gestione attuale del traffico cittadino, definendo “assurdo” il modo in cui vengono prese decisioni basate su tentativi e valutazioni soggettive, come nel caso dell’allontanamento dei motorini da determinate aree urbane.

Marasco ha suggerito che sarebbe molto più utile ottimizzare l’uso degli spazi di sosta, individuando zone che non sono adatte al parcheggio delle automobili ma potrebbero essere destinate ai motorini. Allo stesso modo, ha sottolineato l’importanza di riorganizzare la posizione delle campane per la raccolta differenziata, attualmente collocate in modo casuale, con il fine di liberare spazi per parcheggi.

Altro punto centrale dell’interrogazione è la necessità di rivedere la segnaletica stradale, considerata essenziale per una gestione democratica e funzionale della mobilità urbana. Marasco ha evidenziato anche l’urgenza di migliorare le piste ciclabili, al momento considerate inutilizzate e mal progettate, senza un sistema adeguato di parcheggi o noleggi per biciclette.

Il consigliere ha inoltre chiesto di conoscere lo stato di avanzamento del PUT e quali tecnologie saranno impiegate per la sua realizzazione. Ha richiesto dettagli sui tempi e costi previsti, nonché informazioni su come il Comune abbia sollecitato l’attuazione del Piano negli ultimi anni. Tra le questioni poste, anche la conformità dei parcheggi a pagamento con le normative vigenti e le iniziative per monitorare e rendere funzionali le piste ciclabili per cittadini e turisti.

L’interrogazione si conclude con la richiesta di chiarimenti sulle aree di emergenza per la cittadinanza e sulle misure previste per il traffico in caso di blocchi autostradali prolungati. Marasco ha inoltre sollecitato l’amministrazione comunale a rispondere sui dispositivi di rilevazione del traffico, inclusi quelli che monitorano i flussi di veicoli in ingresso e uscita dalla città.

L’interrogazione, protocollata il 6 settembre 2024, invita infine il Sindaco e il Segretario Comunale a valutare se le problematiche sollevate possano configurare illeciti amministrativi, contabili o penali, con l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti.

Giuseppe Marasco ribadisce, dunque, l’urgenza di un intervento strutturato e strategico per la viabilità di Manfredonia, richiamando l’attenzione sull’importanza di rispettare la normativa nazionale e di garantire una gestione del traffico moderna ed efficiente, a beneficio della cittadinanza.