Foggia. Il professor Lanfranco Barisano, laureato in Economia e Commercio e originario di San Severo, è stato nominato nuovo Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Foggia, succedendo all’ingegnere Michele Gramazio, che ha guidato l’istituto per nove anni con impegno e innovazione.

Il prof. Barisano porta con sé una vasta esperienza didattica, maturata in oltre 30 anni di insegnamento di Economia Aziendale in diversi istituti della provincia di Torino, Potenza e Foggia. Oltre all’attività scolastica, ha svolto il ruolo di docente a contratto presso l’Università di Foggia e ha pubblicato diversi testi su temi educativi e gestionali, come “Domina il caos in classe” e “Il PNRR per combattere la dispersione scolastica”.

Prima di arrivare all’Istituto “Einaudi”, Barisano ha ricoperto per tre anni la carica di Dirigente Scolastico presso l’I.C. “San Giovanni Bosco – De Carolis” di San Marco in Lamis, dove ha dimostrato grande capacità di leadership e gestione.

L’Istituto “Einaudi”, con oltre 1000 studenti e 310 tra docenti e personale ATA, si distingue per la vasta offerta formativa che include indirizzi nei settori dell’enogastronomia, ospitalità alberghiera, sanità, assistenza sociale, agricoltura, sviluppo rurale e grafica. La missione del neo dirigente è quella di proseguire il lavoro del suo predecessore, puntando su una scuola inclusiva e innovativa, in cui l’insegnamento non si limiti alla trasmissione di conoscenze, ma favorisca la crescita personale e valoriale degli studenti.

Barisano ha dichiarato: “Il mio obiettivo sarà mantenere alto il livello di qualità dell’insegnamento, ponendo attenzione alle esigenze formative degli alunni e preparando i giovani ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo.”

Sotto la sua guida, l’Istituto “Einaudi” si impegnerà a consolidare competenze chiave come il pensiero critico, l’innovazione creativa e il lavoro di squadra, rispondendo alle esigenze di una comunità studentesca sempre più dinamica ed eterogenea.