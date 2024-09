Foggia. Nella notte scorsa, si è verificata un’altra gravissima aggressione ai danni del personale sanitario. Un vero e proprio raid punitivo si è svolto nel reparto di chirurgia toracica del Policlinico Riuniti di Foggia.

A scatenare la furia incontrollabile di circa cinquanta persone è stata la tragica notizia del decesso, durante un intervento chirurgico, di una giovane donna originaria di Cerignola, ricoverata da alcune settimane a seguito di un incidente stradale.

Nonostante il dolore per la morte della giovane, nulla può giustificare l’incredibile violenza esercitata dai familiari della vittima. Un chirurgo è stato colpito con diversi pugni in viso, riportando ferite e contusioni, mentre una dottoressa ha subito la frattura di una mano. Altri membri del personale sanitario sono riusciti a barricarsi in una stanza e ad allertare le forze dell’ordine.

“La situazione è inaccettabile,” ha dichiarato il Presidente dell’Ordine dei Medici, Dott. Pierluigi De Paolis. Egli ha espresso vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia della giovane, ma ha anche condannato fermamente la vile aggressione. De Paolis ha ribadito quanto già detto in simili occasioni: “Le Istituzioni devono trovare il modo e i mezzi per proteggere i propri medici.”

Il presidente ha inoltre sottolineato come il pericolo sia reale per l’intero sistema sanitario. I medici sono spaventati e molti di loro stanno valutando la possibilità di dimettersi dal proprio incarico.

Questo episodio solleva gravi riflessioni sulla sicurezza del personale medico e sulla necessità di inasprire le sanzioni contro le aggressioni ai danni di medici e operatori sanitari. L’Ordine dei Medici, insieme al personale medico del Policlinico di Foggia, è pronto a organizzare una forma di protesta che coinvolga tutto il mondo medico.