PNRR, al via senza ritardi i progetti anti dissesto idrogeologico

Il gen. Refolo: “Nessun ritardo, grazie al grande lavoro della nostra struttura i cantieri rispetteranno la scadenza prevista”

I progetti pugliesi in tema di contrasto al dissesto idrogeologico finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 4, Sub investimento 2.1b) sono in stadio avanzato e non sono a rischio definanziamento da parte del Governo. La struttura commissariale, che dal 7 novembre è diretta del generale della Guardia di Finanza Salvatore Refolo in qualità di commissario e soggetto attuatore dei progetti in materia di dissesto idrogeologico, è al lavoro per garantire il rispetto del cronoprogramma dei cantieri e, in particolar modo, la scadenza del 30 giugno 2026, termine ultimo per i progetti finanziati dal PNRR.

L’ufficio del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Puglia ha ottenuto finanziamenti pari a 50,7 milioni di euro per l’esecuzione di 12 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale. Allo stato attuale, il 60% degli interventi è già stato avviato. Nella fattispecie, 5 progetti sono in fase di esecuzione (dal valore di 18,5 milioni), 1 risulta contrattualizzato per 10,5 milioni, 1 in fase di contrattualizzazione (dall’importo di 5,6 milioni) e 1 bandito e in attesa di aggiudicazione per 1,5 milioni di euro.

I restanti 4 progetti finanziati con le risorse del PNRR sono in fase di verifica e saranno banditi a giorni, per un valore complessivo pari a 15,2 milioni di euro. Nel dettaglio, i lavori in lama Quintavalle a Polignano sono in procinto di essere consegnati ed avviati, mentre la pubblicazione dei bandi per gli interventi relativi a canale Lamoscella a Palagiano (primo e secondo stralcio) è prevista nel mese in corso. Il bando di gara per la mitigazione della pericolosità idraulica nell’area del fiume Tara e canale Fiumetto a Taranto sarà pubblicato a breve, così come quello per il completamento delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della zona industriale di Putignano.

“L’impegno costante della struttura commissariale è teso a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonostante le inevitabili cautele legate alla complessità di questi interventi di vitale importanza perché in grado di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e delle vite umane” è il commento del generale Salvatore Refolo. “Ringrazio gli eccellenti professionisti della struttura commissariale per l’ottimo lavoro, svolto con uno spirito propositivo in grado di superare le criticità, a volte enormi. Per questo sono convinto che la squadra raggiungerà senza problemi il risultato atteso, ossia l’avvio dei cantieri entro i termini previsti”.