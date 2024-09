MANFREDONIA (FOGGIA) – “Questa mattina abbiamo ricevuto la segnalazione di un cane che pareva proprio essere Kim. Purtroppo chi ha segnalato non è riuscito a fare le foto.

E non sappiamo se sia davvero Kim ma dalla descrizione ci assomiglia. Direzione Manfredonia verso Zapponeta – Margherita di Savoia.

Ma potrebbe essere anche nelle zone limitrofe. Abbiamo battuto insieme ai volontari della leidaa di Margherita di Savoia (subito allertati da noi dopo la segnalazione) quasi tutta la zona ma di lui nulla.

Abbiamo sentito la sua famiglia per avvisarli e chiedere informazioni su Kim. Domani ritorneremo.

Kim è un cane timoroso, non lo rincorrete. Per cui per favore ve lo chiediamo con il cuore in mano. Se qualcuno lo ha visto o lo custodisce per favore chiami subito i numeri scritti nel post.

Girate voce se qualcuno ha conoscenti, amici. Parenti che hanno le campagne da quelle zone”.

Lo riporta Leidaa sezione di Canosa di Puglia.