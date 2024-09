Come più volte annunciato durante gli incontri con gli operatori del settore di Siponto, il governo nazionale ha finalmente trovato una soluzione alla problematica annosa riguardante la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Lo scrive in una nota il consigliere comunale Ugo Galli.

“La collaborazione tra Roma e Bruxelles ha permesso di individuare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari”, ha dichiarato Galli.

La Commissione europea ha fatto esplicito riferimento agli “scambi costruttivi” tra le autorità sovranazionali e quelle italiane, che hanno portato a un’intesa sul quadro legislativo relativo alla riforma delle concessioni balneari.

In particolare, il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri stabilisce che il Comune potrà prorogare tutte le concessioni balneari in essere fino al 30 settembre 2027, con l’obbligo di avviare le gare per le nuove concessioni entro il 30 giugno dello stesso anno.

In fase di gara, verranno privilegiati alcuni elementi valutativi che assegneranno punteggi aggiuntivi agli attuali concessionari o ai piccoli gestori. Verrà considerata positivamente l’esperienza pregressa, come ad esempio l’essere stati titolari, nei cinque anni precedenti, di una concessione che sia stata la principale fonte di reddito per il concessionario e la sua famiglia. Sarà inoltre valorizzata la conformità degli impianti alle tradizioni locali e l’offerta di servizi che mettano in risalto le caratteristiche peculiari del territorio.

“Una buona notizia,” ha concluso Galli, “per i nostri imprenditori e per i lavoratori balneari, che da sempre fanno parte della storia di Manfredonia, anche grazie alla sua posizione geografica strategica e alla sua, si spera, crescente vocazione turistica.”