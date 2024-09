VIESTE (FOGGIA) – Non ce l’ha fatta Fabio Cariglia il ragazzo di 22 anni di Vieste nel Foggiano che il 30 agosto scorso era stato coinvolto in un incidente stradale sul lungomare della cittadina garganica.

È morto ieri sera all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove era ricoverato. Stando a quanto ricostruito, la vittima era in sella ad una moto con un amico quando il mezzo, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto Audi A1, che proveniva dal senso opposto.

I due motociclisti erano stati ricoverati all’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo dove, ieri sera, è morto il 22enne a cause delle gravi lesioni riportate.

Restano gravi ma stazionarie, invece, le condizioni dell’altro ferito, un 24enne. Illeso il conducente dell’auto.

