Barletta, controlli straordinari della Polizia arresti e provvedimenti di espulsione

BARLETTA (BAT) – Proseguono i controlli straordinari ad “alto impatto” messi in campo dalla Questura di Barletta-Andria-Trani per rafforzare la sicurezza sul territorio e contrastare i fenomeni criminali diffusi, in particolare il possesso illegale di armi e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione nella città di Barletta con una serie di operazioni mirate.

La prima ha riguardato il contrasto all’immigrazione irregolare: gli agenti sono intervenuti presso l’ex distilleria abbandonata, segnalata da tempo come luogo di aggregazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno. All’operazione hanno partecipato personale della Questura BAT, del Commissariato di Barletta, dell’Ufficio Immigrazione, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e militari della Guardia di Finanza. Otto le persone identificate, sei delle quali accompagnate in Questura per ulteriori accertamenti. Al termine delle verifiche sono stati emessi quattro provvedimenti di espulsione e notificati due inviti a presentarsi presso le Questure competenti per la regolarizzazione della posizione.

Parallelamente, sempre a Barletta, è stata condotta un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio e della detenzione illegale di armi. Grazie al coordinamento tra la Squadra Mobile della Questura BAT, il Commissariato cittadino, il Reparto Prevenzione Crimine e con il supporto di un elicottero del Reparto Volo di Bari, sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari che hanno portato all’arresto di una persona per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore potenziamento della presenza delle Volanti sul territorio barlettano, con presidi semipermanenti in alcune aree considerate più sensibili. Un modello già sperimentato nei mesi scorsi a Margherita di Savoia, che sarà replicato per garantire maggiore sicurezza e una presenza costante della Polizia di Stato.

Le attività si inseriscono nel piano di prevenzione predisposto dalla Questura BAT, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini e contrastare in maniera mirata i fenomeni criminali che interessano il territorio provinciale.