Decaro candidato presidente. Campo: “Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia”

Lo dice in una nota Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

“Quella di chi non ha avuto paura di chiedere scusa alla comunità del Partito Democratico e a tutta la comunità pugliese per la confusione che fino a ieri sera si è creata attorno alla scelta di chi dovesse e volesse guidare la nostra campagna elettorale. Oggi iniziamo a progettare il futuro, con determinazione e passione, consapevoli di quanto di concretamente buono è stato fatto nei 10 anni in cui a governare la Puglia è stato il centrosinistra guidato da Michele Emiliano. Al quale tutto il Partito Democratico, lo ha detto la segretaria nazionale Elly Schlein, è grato per aver anteposto il bene della comunità alle legittime ambizioni personali.

Oggi è tempo di proseguire lungo la strada che Nichi Vendola ha iniziato a tracciare 20 anni fa per rendere la Puglia ancora più accogliente e bella, più moderna e attrattiva.”