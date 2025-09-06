Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

DECARO // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”
6 Settembre 2025 - ore  09:06

CALEMBOUR

GARGANO // Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente
5 Settembre 2025 - ore  16:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Decaro candidato presidente. Campo: “Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia”

CAMPO Decaro candidato presidente. Campo: “Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia”

"Oggi inizia una nuova sfida politica per la Puglia, per le pugliesi e i pugliesi"

Decaro candidato presidente. Campo: "Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia"

Decaro candidato presidente. Campo: "Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Decaro candidato presidente. Campo: “Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia”

Lo dice in una nota Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.

Quella di chi non ha avuto paura di chiedere scusa alla comunità del Partito Democratico e a tutta la comunità pugliese per la confusione che fino a ieri sera si è creata attorno alla scelta di chi dovesse e volesse guidare la nostra campagna elettorale. Oggi iniziamo a progettare il futuro, con determinazione e passione, consapevoli di quanto di concretamente buono è stato fatto nei 10 anni in cui a governare la Puglia è stato il centrosinistra guidato da Michele Emiliano. Al quale tutto il Partito Democratico, lo ha detto la segretaria nazionale Elly Schlein, è grato per aver anteposto il bene della comunità alle legittime ambizioni personali.

Oggi è tempo di proseguire lungo la strada che Nichi Vendola ha iniziato a tracciare 20 anni fa per rendere la Puglia ancora più accogliente e bella, più moderna e attrattiva.”

1 commenti su "Decaro candidato presidente. Campo: “Oggi iniziamo a progettare il futuro della Puglia”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.