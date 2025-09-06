Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

DECARO // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”
6 Settembre 2025 - ore  09:06

CALEMBOUR

GARGANO // Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente
5 Settembre 2025 - ore  16:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Durazzo, 18enne turista italiana violentata all’alba: arrestato il presunto aggressore

DURAZZO Durazzo, 18enne turista italiana violentata all’alba: arrestato il presunto aggressore

Le circostanze precise dell’aggressione non sono ancora del tutto chiare: non è noto se la vittima conoscesse l’uomo né quali siano state le modalità esatte

"Mi ha morso il seno, il capez..lo sanguinava, poi il rapporto". Donna denuncia violenza sessuale a Foggia

PH ILGIORNALE, ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
Prima pagina //

Durazzo, 6 settembre 2025 – Una giovane turista italiana di 18 anni è stata vittima di una violenza sessuale questa mattina all’alba su una spiaggia di un hotel della costa di Durazzo, in Albania. Secondo quanto riportato da TGCOM24, l’aggressione è avvenuta intorno alle 5:25, mentre la ragazza si trovava su una sdraio nell’area privata della struttura alberghiera.

L’episodio ha immediatamente allarmato il personale dell’hotel e le autorità locali. Nonostante il trauma, la giovane ha avuto la prontezza di denunciare subito l’accaduto, fornendo una testimonianza fondamentale per le indagini. Grazie a una rapida attività investigativa, la polizia albanese ha individuato e arrestato in poche ore il presunto aggressore, Leonard Preza, 26 anni, cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine per reati legati a furto e detenzione illegale di armi.

Le circostanze precise dell’aggressione non sono ancora del tutto chiare: non è noto se la vittima conoscesse l’uomo né quali siano state le modalità esatte dell’approccio. Le autorità mantengono riserbo sulla dinamica dei fatti, sottolineando che l’indagine è ancora in corso e che ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.

L’arresto di Preza è stato descritto dalle autorità come rapido ed efficace. La polizia ha confermato che l’uomo si trova attualmente in stato di fermo, in attesa di sviluppi giudiziari. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona, ribadendo l’importanza della sicurezza nelle aree balneari, anche in quelle private.

Le reazioni della comunità italiana non si sono fatte attendere. Molti utenti sui social network hanno espresso solidarietà alla giovane vittima, auspicando pene severe per l’autore dell’aggressione e maggiore attenzione alle misure di sicurezza negli hotel. La Farnesina ha ricordato a tutti i connazionali che si recano all’estero l’importanza di segnalare immediatamente qualsiasi episodio di violenza alle autorità locali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.