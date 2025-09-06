Durazzo, 6 settembre 2025 – Una giovane turista italiana di 18 anni è stata vittima di una violenza sessuale questa mattina all’alba su una spiaggia di un hotel della costa di Durazzo, in Albania. Secondo quanto riportato da TGCOM24, l’aggressione è avvenuta intorno alle 5:25, mentre la ragazza si trovava su una sdraio nell’area privata della struttura alberghiera.

L’episodio ha immediatamente allarmato il personale dell’hotel e le autorità locali. Nonostante il trauma, la giovane ha avuto la prontezza di denunciare subito l’accaduto, fornendo una testimonianza fondamentale per le indagini. Grazie a una rapida attività investigativa, la polizia albanese ha individuato e arrestato in poche ore il presunto aggressore, Leonard Preza, 26 anni, cittadino albanese già noto alle forze dell’ordine per reati legati a furto e detenzione illegale di armi.

Le circostanze precise dell’aggressione non sono ancora del tutto chiare: non è noto se la vittima conoscesse l’uomo né quali siano state le modalità esatte dell’approccio. Le autorità mantengono riserbo sulla dinamica dei fatti, sottolineando che l’indagine è ancora in corso e che ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.

L’arresto di Preza è stato descritto dalle autorità come rapido ed efficace. La polizia ha confermato che l’uomo si trova attualmente in stato di fermo, in attesa di sviluppi giudiziari. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e i turisti della zona, ribadendo l’importanza della sicurezza nelle aree balneari, anche in quelle private.

Le reazioni della comunità italiana non si sono fatte attendere. Molti utenti sui social network hanno espresso solidarietà alla giovane vittima, auspicando pene severe per l’autore dell’aggressione e maggiore attenzione alle misure di sicurezza negli hotel. La Farnesina ha ricordato a tutti i connazionali che si recano all’estero l’importanza di segnalare immediatamente qualsiasi episodio di violenza alle autorità locali.