Foggia, Musa soddisfatto del mercato: "Rosa completa, spazio per un portiere over"

ROSSONERI Foggia, Musa soddisfatto del mercato: “Rosa completa, spazio per un portiere over”

Il Foggia ha chiuso la finestra estiva del mercato con un bilancio positivo, ma con la possibilità di un’ulteriore operazione

Carlo Musa, direttore sportivo Foggia - ph Unica Sport

Carlo Musa, direttore sportivo Foggia - ph Unica Sport

Redazione
6 Settembre 2025
Il Foggia ha chiuso la finestra estiva del mercato con un bilancio positivo, ma con la possibilità di un’ulteriore operazione tra gli svincolati, soprattutto per il delicato ruolo di portiere. Attualmente la squadra dispone di due estremi difensori giovani, e la società valuterà nelle prossime settimane se inserire un portiere over, come confermato dal direttore sportivo Carlo Musa.

Alla vigilia della trasferta di Giugliano, Musa ha tracciato un bilancio della campagna estiva: “Abbiamo allestito una squadra completa nei reparti, con un gruppo forte soprattutto dal punto di vista umano. Dobbiamo puntare sull’attaccamento alla maglia per raggiungere il nostro obiettivo, la permanenza in categoria”.

Il diesse ha ammesso che la sconfitta con il Catania ha accelerato alcune decisioni sul mercato, portando all’acquisto di giocatori come Olivieri e Buttaro. La società ha puntato su calciatori più adatti al modulo 3-5-2, anche se la rosa resta flessibile per eventuali cambi tattici.

Musa ha inoltre ricordato le difficoltà incontrate per i rifiuti di alcuni giocatori, legate all’immagine negativa della città e della società: “Foggia viene spesso percepita in modo negativo, ma chi è venuto qui ha trovato un ambiente positivo e accogliente”.

Tra i nuovi arrivi, particolare attenzione va a Miroslav Ilicic, prima punta di movimento proveniente dal mercato internazionale, e a Fossati, attaccante di esperienza già noto a Musa per il Sestri Levante. Entrambi potranno esaltare il gioco a due punte voluto dal mister.

Sul fronte strutture, Musa ha confermato l’impegno della società per migliorare le possibilità di allenamento a Foggia, pur apprezzando l’ospitalità ricevuta a Trinitapoli.

Infine, parlando della sfida contro il Giugliano, Musa ha sottolineato: “Sarà una partita difficile, il cambio di allenatore porterà motivazioni in loro. Noi dobbiamo restare concentrati sulle nostre cose e non farci condizionare dagli eventi esterni”.

Un pensiero speciale anche ai tifosi: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico e ci auguriamo di riavvicinarli con le prestazioni in campo. Il loro sostegno sarà fondamentale”.

Lo riporta foggiatoday.it.

Nessun campo trovato.