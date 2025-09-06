Edizione n° 5816

BALLON D'ESSAI

DECARO // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”
6 Settembre 2025 - ore  09:06

CALEMBOUR

GARGANO // Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente
5 Settembre 2025 - ore  16:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Gargano, Vincenzo d’Errico nuovo presidente del Parco Nazionale: “Subito al lavoro con sindaci e cittadini”

D'ERRICO Gargano, Vincenzo d’Errico nuovo presidente del Parco Nazionale: “Subito al lavoro con sindaci e cittadini”

“Voglio rassicurare tutti sulla mia determinazione – ha dichiarato d’Errico –. È fondamentale insediare e rendere operativi gli organismi del Parco"

Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente

Vincenzo D'Errico - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Monte Sant’Angelo – È ufficialmente entrato in carica Vincenzo d’Errico, nominato presidente del Parco Nazionale del Gargano dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su designazione della terna proposta dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Il neo presidente ha annunciato di aver già avviato i lavori per la definizione della bozza programmatica che guiderà l’attività dell’Ente nei prossimi anni, sottolineando la volontà di costruire un percorso condiviso con sindaci, associazioni di categoria, istituzioni locali e cittadini.

“Voglio rassicurare tutti sulla mia determinazione – ha dichiarato d’Errico –. È fondamentale insediare e rendere operativi gli organismi del Parco, strumenti indispensabili senza i quali l’Ente non può funzionare”.

Tra le prime priorità indicate dal nuovo presidente c’è la valutazione delle progettualità già avviate, con l’obiettivo di trasformare il Parco in un motore di valorizzazione capace di dare sintesi alle diverse istanze provenienti dal territorio.

D’Errico ha annunciato una prima fase di ascolto rivolta ai sindaci, agli altri rappresentanti istituzionali, agli enti di ricerca e agli stakeholder, alla quale seguirà la definizione del programma operativo.

“Ai cittadini e alle imprese del Parco – ha aggiunto – desidero inviare il mio più vivo sentimento di vicinanza e attenzione. La mia presidenza sarà uno strumento di crescita sociale, culturale, ambientale, economica e lavorativa. Creare valore significa avere la consapevolezza che paesaggio e ambiente si tutelano anche attraverso interventi compatibili, mirati e strategici. Abbiamo molto lavoro da fare”.

Con l’avvio del suo mandato, d’Errico punta dunque a rafforzare il ruolo del Parco come presidio di tutela ambientale, ma anche come volano di sviluppo sostenibile per l’intero territorio garganico.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.