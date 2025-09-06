Monte Sant’Angelo – È ufficialmente entrato in carica Vincenzo d’Errico, nominato presidente del Parco Nazionale del Gargano dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su designazione della terna proposta dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Il neo presidente ha annunciato di aver già avviato i lavori per la definizione della bozza programmatica che guiderà l’attività dell’Ente nei prossimi anni, sottolineando la volontà di costruire un percorso condiviso con sindaci, associazioni di categoria, istituzioni locali e cittadini.

“Voglio rassicurare tutti sulla mia determinazione – ha dichiarato d’Errico –. È fondamentale insediare e rendere operativi gli organismi del Parco, strumenti indispensabili senza i quali l’Ente non può funzionare”.

Tra le prime priorità indicate dal nuovo presidente c’è la valutazione delle progettualità già avviate, con l’obiettivo di trasformare il Parco in un motore di valorizzazione capace di dare sintesi alle diverse istanze provenienti dal territorio.

D’Errico ha annunciato una prima fase di ascolto rivolta ai sindaci, agli altri rappresentanti istituzionali, agli enti di ricerca e agli stakeholder, alla quale seguirà la definizione del programma operativo.

“Ai cittadini e alle imprese del Parco – ha aggiunto – desidero inviare il mio più vivo sentimento di vicinanza e attenzione. La mia presidenza sarà uno strumento di crescita sociale, culturale, ambientale, economica e lavorativa. Creare valore significa avere la consapevolezza che paesaggio e ambiente si tutelano anche attraverso interventi compatibili, mirati e strategici. Abbiamo molto lavoro da fare”.

Con l’avvio del suo mandato, d’Errico punta dunque a rafforzare il ruolo del Parco come presidio di tutela ambientale, ma anche come volano di sviluppo sostenibile per l’intero territorio garganico.