Incidente sulla SS89 Manfredonia - Foggia: coinvolta Fiat Panda (foto sq)

Manfredonia. Questa mattina, sulla Strada Statale 89, in direzione Foggia nei pressi di Amendola, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un’ambulanza per prestare assistenza ai feriti.

La carreggiata è temporaneamente ridotta a causa dei rilievi e dei fiori lasciati in memoria di precedenti incidenti nella zona, ricordando l’importanza della prudenza alla guida su questo tratto di strada.

Le autorità stanno gestendo la viabilità per permettere il transito dei veicoli in sicurezza. Non sono ancora note le cause precise dell’incidente, che sono al vaglio delle forze dell’ordine.