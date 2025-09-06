Manfredonia celebra la Ciambotta Fresca con “Ciambò – la cena sotto le stelle”

Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

DECARO // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”
6 Settembre 2025 - ore  09:06

CALEMBOUR

GARGANO // Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente
5 Settembre 2025 - ore  16:33

Il 20 settembre il Molo di Levante di Manfredonia si trasformerà in un grande ristorante all’aperto con “Ciambò – la cena sotto le stelle”

"Ciambò – la cena sotto le stelle"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il 20 settembre il Molo di Levante di Manfredonia si trasformerà in un grande ristorante all’aperto con “Ciambò – la cena sotto le stelle”, un evento che unisce tradizione culinaria, convivialità e spettacolo, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra gusto, musica e magia del porto.

Protagonista indiscussa sarà la Ciambotta Fresca, piatto simbolo della città, una zuppa di pesce semplice nelle origini ma ricca di storia e sapore. Dieci ristoratori interpreteranno la ricetta con creatività e passione, rispettando l’autenticità del disciplinare e la freschezza del pescato.

«Con Ciambò vogliamo mostrare il volto migliore di Manfredonia – ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca – una città che sa accogliere, valorizza le proprie tradizioni e guarda al futuro con orgoglio».

La serata, organizzata da Studio360 con il patrocinio del Comune, sarà accompagnata da musica dal vivo e un concerto finale, trasformando il porto in una grande festa sotto le stelle. L’assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, ha sottolineato come l’evento valorizzi il lavoro di ristoratori e pescatori, unendo comunità, cultura e turismo.

Il menù della serata proporrà un viaggio tra i sapori del mare e della terra pugliese, accompagnato da una selezione di vini pregiati scelti con il supporto di Partesa, per esaltare ogni portata e offrire un’esperienza sensoriale completa.

Per l’assessora Maria Rita Valentino, Ciambò rappresenta anche un messaggio di sostenibilità e rispetto per il mare, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga gusto, bellezza e responsabilità ambientale.

Ciambò non è solo una cena, ma la celebrazione di una comunità che valorizza le proprie radici, con ristoratori, pescatori e cittadini uniti per promuovere eccellenza, identità territoriale e sostenibilità. Come spiega Maurizio Altomare di Studio360: «Tra luci, musica dal vivo e atmosfere gioiose, Manfredonia vivrà una serata indimenticabile dove il buon cibo incontra la magia del territorio».

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.ciambo.it.

1 commenti su "Manfredonia celebra la Ciambotta Fresca con “Ciambò – la cena sotto le stelle”"

  1. Bella serata, Ho preferito il mangiamare fatto nel mercato ittico mi sembra o il 2011 o il 2012 top.La frittura era stupefacente mai più mangiata così buona neanche a ristorante.

