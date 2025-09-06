Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

DECARO // Regionali 2025, il Pd compatto su Decaro: “Con lui continua la Primavera pugliese”
6 Settembre 2025 - ore  09:06

CALEMBOUR

GARGANO // Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente
5 Settembre 2025 - ore  16:33

TAURO Manfredonia piange Giuseppe Tauro, simbolo della pallavolo sipontina. Foglia: “Grazie Pino”

"I momenti vissuti insieme, tra vittorie e sconfitte, resteranno per sempre nel cuore della grande famiglia della pallavolo di Manfredonia"

Manfredonia piange Giuseppe Tauro, simbolo della pallavolo sipontina. Foglia: "Grazie Pino"

Manfredonia piange Giuseppe Tauro, simbolo della pallavolo sipontina. Foglia: "Grazie Pino"

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Settembre 2025
La comunità sportiva di Manfredonia è in lutto per la prematura scomparsa di Pino Tauro, figura storica della pallavolo maschile locale e protagonista di una lunga carriera prima da atleta e poi da allenatore.

Tauro, che ha vissuto gran parte della sua esperienza sportiva a Foggia, ha legato il suo nome soprattutto alla pallavolo manfredoniana, guidando la squadra cittadina – conosciuta come De Nittis e successivamente Golmar – nelle categorie di Serie C e B2.

A ricordarlo con profonda commozione è l’avvocato Stefano Pio Foglia, già presidente del club:

«La sua prematura scomparsa, al di là del grande dolore e della pietas umana per un uomo che avrebbe potuto dare ancora tanto alla famiglia, agli amici, alla scuola e allo sport, ci fa sentire il dovere di ricordarlo. Pino è stato un esempio per compagni di squadra, giocatori e dirigenti. La sua serietà, la professionalità e l’umanità hanno rappresentato una ricchezza inestimabile per tutti noi».

Foglia ha voluto sottolineare l’impronta lasciata da Tauro nella storia sportiva cittadina:

«I momenti vissuti insieme, tra vittorie e sconfitte, resteranno per sempre nel cuore della grande famiglia della pallavolo di Manfredonia. Oggi ci sentiamo più soli, ma il dolore si accompagna alla gioia immensa di aver condiviso con lui una splendida e indimenticabile avventura di sport».

La comunità sportiva, gli amici e gli ex compagni si stringono alla famiglia nel ricordo di un uomo che ha saputo unire passione, dedizione e umanità, lasciando un segno indelebile.

«Grazie Pino, e che la terra ti sia lieve» – ha concluso Foglia.

1 commenti su "Manfredonia piange Giuseppe Tauro, simbolo della pallavolo sipontina. Foglia: “Grazie Pino”"

  1. Buon viaggio Pino, nelle tante trasferte che abbiamo fatto, io come autista e tu come giocatore, ti ricorderò sempre come una persona corretta, riposa in pace

Lascia un commento

